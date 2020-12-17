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مكتب طالباني يصدر توضيحا حول عودة وفد حكومة اقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-17T10:42:11+0000
مكتب طالباني يصدر توضيحا حول عودة وفد حكومة اقليم كوردستان

شفق نيوز/ نفى المكتب الاعلامي لقوباد طالباني نائب رئيس وزراء اقليم كوردستان يوم الخميس عودة وفد حكومة الاقليم المفاوض لبغداد الى كوردستان.

وقال مصدر في مكتب طالباني في تصريح مكتوب عممه على وسائل الاعلام، ان عضوين من الوفد الرفيع قد عادا الى اربيل لغرض تمشية بعض الامور الادارية العامة في وزارتهما، ومن المقرر ان يعودا مساء اليوم الخميس الى بغداد.

واوضح المصدر ان الحوارات بين اربيل وبغداد لم تنته بعدُ وهي مستمرة.

وكانت بعض وسائل الاعلام المحلية قد ذكرت بأن وفد حكومة الاقليم الذي يرأسه طالباني والمفاوض لبغداد قد عاد الى كوردستان، وان المفاوضات لم تتوصل الى اية نتائج ومنيت بالفشل.

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