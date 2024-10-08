مكتب شؤون الألغام في دهوك يشكو قلة موارده: نحتاج 15 سيارة جديدة

شفق نيوز/ أكدت مديرة مكتب دهوك التابع للهيئة العامة لشؤون الالغام شيلان نهيلي، يوم الثلاثاء، أن المكتب بحاجة إلى 15 سيارة جديدة لتنفيذ مهامه بكفاءة، مبينة أن ما يملكه الآن هو عدد من السيارات قديمة الطراز وغير فعالة.

وقالت النهيلي، لوكالة شفق نيوز إن "المكتب بحاجة ماسة الى دعم لوجستي لتمكينه من أداء مهامه بشكل فعال"، موضحة أن "لدينا فريقاً في منطقة اميدي شمالي محافظة دهوك إلا أن هذا الفريق تم تعليق عمله حالياً بسبب نقص الإمكانيات والموارد اللازمة".

وأشارت، إلى أن "المكتب يمتلك حاليا عدداً من السيارات القديمة الطراز والتي لا تستوفي معايير السلامة المطلوبة، ومع ذلك فإنهم مضطرون لاستخدام هذه المركبات في عملهم نظرا لعدم وجود بدائل اخرى".

واكدت نهيلي أن "المكتب بحاجة الى 15 سيارة جديدة على الأقل لتمكينه من القيام بمهامه بشكل صحيح وآمن".

وأضافت أن "توفير هذه السيارات سيساهم بشكل كبير في تحسين أداء الفرق العاملة في ازالة الالغام وتطهير المناطق الملوثة مما سيعود بالنفع على سكان المنطقة ويعزز جهود التنمية والأمان في محافظة دهوك".