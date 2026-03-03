مكتب إدريس نيجيرفان بارزاني يصدر تحذيراً من عمليات احتيال عبر الذكاء الاصطناعي

شفق نيوز- اربيل

أصدر مكتب ادريس نيجيرفان بارزاني توضيحاً حول مجموعة تقوم بعمليات نصب واحتيال تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ادناه نص التوضيح الصادر عن المكتب:

نود إعلامكم بأنه، ومنذ فترة تقوم مجموعة من الأشخاص الخارجين عن القانون بالتواصل مع المواطنين وشخصيات عامة إدارية وسياسية وتجارية في المجتمع مستخدمين أرقام هواتف متعددة تحمل رموز دولية من بلدان مختلفة.

يعمد هؤلاء الأشخاص إلى انتحال هوية السيد (إدريس نيجيرفان بارزاني) والتحدث بلهجته المميزة بإستخدام الذكاء الاصطناعي، وطلب طلبات خاصة وبمبررات مختلفة، الأمر الذي تسبب في إلحاق أضرار مادية ومعنوية بعدد من هذه الشخصيات والأفراد وجهات رسمية داخل العراق وإقليم كوردستان وحتى خارج البلاد.

وعليه، فإننا نؤكد بشكل واضح وقاطع أن هذه الاتصالات لا تمت بصلة، لا من قريب ولا من بعيد، إلى السيد (إدريس نيجيرفان بارزاني).

كما نهيب بجميع المواطنين توخي أعلى درجات الحيطة والحذر عند تلقي مثل هذه المكالمات، وعدم التجاوب معها تحت أي ظرف، أو التواصل مع القائمين بها أو مشاركة أي معلومات شخصية أو تقديم أي مساعدة مالية.

ملاحظة:

فيما يأتي أبرز الأرقام التي تم رصدها والتي استخدمت في هذه العمليات الاحتيالية، بالإضافة إلى أرقام أخرى تُستخدم بشكل يومي:

+(33)758582858

+(49)15219467208

+(49)17616433340