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مكتب بارزاني يكشف المستور عن كاتب وداعم تقرير "مفبرك"

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-09T15:04:34+0000
مكتب بارزاني يكشف المستور عن كاتب وداعم تقرير "مفبرك"

شفق نيوز/ نفى مكتب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الخميس، أن يكون للتقرير الذي تتداوله مواقع التواصل الاجتماعي أية علاقة برئيس الحكومة، مؤكداً أن الموضوع مختلق من قبل مواطن أمريكي له علاقة بعائلة نائب كوردي عراقي سابق معروف بمعاداته لأهالي إقليم كوردستان.

وجاء في بيان لمكتب رئيس حكومة اقليم كوردستان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عددا من مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي تنشر منذ أيام، موضوعا لشخص أمريكي وهو عبارة عن تقرير، مفبرك عن رئيس حكومة اقليم كوردستان"، مشيراً إلى أن "هذا التقرير بعيد عن الحقيقة وليس له أي أساس يعتد به".

وأوضح مكتب بارزاني، في البيان، أن "كاتب التقرير ولكي ينسج أكاذيبه استند إلى عقد يزعم أنه بتوقيع رئيس حكومة الإقليم، رغم أن هذا التوقيع ليس له أي علاقة برئيس الحكومة".

وأضاف: "بعد التحري عن الموضوع تبين أن كاتب التقرير له علاقة بعائلة نائب كوردي عراقي سابق وهو مواطن أمريكي معروف بمواقفه ضد أهالي كوردستان، وبسبب أفعاله ومواقفه الخيانية عوقب من قبل الوطنيين الكوردستانيين ولم يمنح في الانتخابات الأخيرة أي صوت وتم فضحه".

وختم البيان، بالتأكيد أن "هذا الموضوع مختلق وهو جزء من الحملة التضليلية التي تشن ضد إصلاحات التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، ورئيسها".

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