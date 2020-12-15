مكتب بارزاني يبحث مع الديمقراطي في كركوك اوضاع المناطق التي تتعرض "للتعريب"

شفق نيوز/ تباحث مكتب نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني نيجيرفان بارزاني مع وفد مجلس قيادة الديمقراطي في كركوك وكرميان، اليوم الثلاثاء، الاوضاع في العراق واقليم كوردستان والمنطقة والاحداث والتطورات في المحافظة وتطبيع الاوضاع في المدينة واوضاع النازحين، فضلاً عن اوضاع المناطق التي تتعرض "للتعريب".

وجاء في بيان للمكتب ورد لوكالة شفق نيوز، أن مكتب نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني نيجيرفان بارزاني، استقبل اليوم، مسؤول ونائب مسؤول واعضاء مجلس قيادة كركوك كرميان للحزب، مضيفاً أن مسؤول المكتب طه برواري نقل تحيات بارزاني للضيوف وتقديره لهم، وطلب من عضو المكتب السياسي ورئيس مجلس قيادة كركوك كرميان كمال كركوكي الاشراف على الاجتماع.

وأشار البيان إلى أن كركوكي قدم من جهته شكره لمكتب نائب رئيس الحزب لتنظيمه الاجتماع وسلط الاضواء على عدد من الموضوعات من بينها الاوضاع الحالية في العراق واقليم كوردستان والمنطقة والاحداث والتطورات في كركوك وتطبيع الاوضاع في المدينة واوضاع النازحين وكذلك اوضاع المناطق التي تتعرض للتعريب واعمال ونشاطات تنظيمات الحزب الديمقراطي في حدود المنطقة.

واضاف انه بهذا الصدد سلط الاضواء على مبادرات ودور وحرص نائب رئيس الحزب نيجيرفان بارزاني على مدينة كركوك والكركوكيين.

ولفت البيان الى ان مدير مكتب نائب رئيس الحزب طه برواري تطرق في كلمة له الى دور رئيس اقليم كوردرستان نيجيرفان بارزاني في تنظيم الاجتماع الثلاثي بين الديمقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير بهدف تهدئة الاوضاع السياسية في الاقليم ، وحرصه على حماية الانسجام ووحدة الصف والتعايش بين مكونات كركوك ومتابعة اوضاع النازحين فيها، واشاد باعمال ونشاطات مجلس قيادة كركوك للحزب الديمقراطي، وخدمة القضايا الوطنية والقومية في المنطقة مجددا دعم مكتب بارزاني لتلك النشاطات.