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مكتب انقاذ: 2867 ايزيدياً مازالوا محتجزين لدى داعش

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-30T12:17:04+0000
مكتب انقاذ: 2867 ايزيدياً مازالوا محتجزين لدى داعش

شفق نيوز/ أعلن مدير مكتب انقاذ المختطفين الايزديين حسين كورو، اليوم الاثنين، عن آخر احصائية للمختطفين والمحررين من قبضة تنظيم "داعش" الارهابي.

وقال كورو، لوكالة شفق نيوز، إن عدد الذين تم تحريهم من قبضة مسلحي داعش حتى الان بلغ 6417 شخصاً، مبيناً أن هذا العدد يشمل نساء واطفال وعدد من الرجال  تم خطفهم واسرهم خلال اجتياح التنظيم مناطق سنجار عام 2014.

واضاف أن 2867 ايزيديا ً مايزالون محتجزين لدى  مسلحي داعش، مبينا ان  عملية البحث على الباقين مستمرة وخاصة في مخيم الهول داخل الاراضي السورية.

وكان تنظيم "داعش" قد هاجم الايزيديين في مناطق سنجار في صيف 2014  ما ادى الى مقتل واختطاف الالاف منهم ونزوح اكثر من 300  الف اخرين الى اقليم كوردستان.

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