مكتب الإنقاذ في إقليم كوردستان يعلن تحرير شقيقتين إيزيديتين من قبضة داعش

شفق نيوز/ أعلن مدير مكتب إنقاذ المختطفين الايزيديين في دهوك التابع لحكومة اقليم كوردستان حسين القائيدي، يوم الثلاثاء، تحرير فتاتين إيزيديتين مختطفتين من قبضة تنظيم داعش.

وقال القائيدي في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه تم تحرير فتاتين أُخريين من قبضة الإرهاب، مبينا أن الفتاتين المحررتين شقيقتان وهما (عالية خلف خضر)، و(بسي خلف خضر).

هذا ولم يخض المسؤول بمزيد من التفاصيل.

يذكر أن تنظيم داعش اختطف 6417 ايزيديا غالبيتهم من النساء والأطفال، حيث تم تحرير 3668 من المختطفين منذ عام 2014 بجهود من مكتب شؤون المختطفين في اقليم كوردستان الذي يشرف عليه رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني شخصياً.