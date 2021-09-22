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مكتب السليمانية يجري عملية محاكاة جديدة استعداداً للانتخابات

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-22T08:31:08+0000
مكتب السليمانية يجري عملية محاكاة جديدة استعداداً للانتخابات

شفق نيوز/ أجرت مفوضية الانتخابات/ مكتب السليمانية ، اليوم الأربعاء ، عملية محاكاة جديدة استعدادا للانتخابات العامة في العاشر من تشرين الأول المقبل.

وقال مدير مكتب المفوضية في السليمانية امانج عزيز لوكالة شفق نيوز، إن "عملية المحاكاة شهدت حضور منظمات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات ووسائل الاعلام حيث تمت عملية انتخابات مصغرة وبجميع خطواتها من التأكيد على وجود اسم الناخب والتصويت على اسم المرشح وايضا تحبير اصبع الناخب".

وأضاف، أن "هذه المحاكات تجري للمرة الثانية في مفوضية انتخابات السليمانية بهدف جعل جميع الامور الفنية جاهزة ليوم الانتخابات في 10 تشرين الأول المقبل".

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