مكتب الاتحاد الأوروبي يثني على انتخابات كوردستان: كانت ناجحة ومنظمة

شفق نيوز/ التقى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، رئيس مكتب الاتحاد الأوروبي في إقليم كوردستان رادو بوتوم.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الاقليم، ان اللقاء ناقش انتخابات برلمان إقليم كوردستان، والخطوات المقبلة لتشكيل الحكومة الجديدة، وعلاقات إقليم كوردستان والعراق مع الاتحاد الأوروبي، والقضايا بين أربيل وبغداد.

وهنأ رئيس مكتب الاتحاد الأوروبي إقليم كوردستان على نجاح الانتخابات البرلمانية، وأشار إلى أنه بحسب تقييمهم فإن العملية الانتخابية كانت ناجحة ومنظمة.

وشدد الجانبان على ضرورة توسيع التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي والعراق وإقليم كوردستان، ولا سيما في المجالات الضرورية للعراق وإقليم كوردستان والتي يمكن أن تساعد في تقوية المؤسسات.

كما جرى خلال اللقاء بحث مخاطر وتداعيات الأوضاع المضطربة في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى عدد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وفقا للبيان.