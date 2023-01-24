مكتبات اقليم كوردستان العامة تضم قرابة مليون عنوان يرتادها الآلاف سنوياً

شفق نيوز/ تتعامل حكومة إقليم كوردستان وفق مبادئ الحرية والديمقراطية وحرية التعبير، فهي لم تفرض أية رقابة على عمليات الكتابة والطباعة والنشر، شريطة ألا تؤدي إلى الإخلال بالأمن المجتمعي، ومن هنا فان عملية نشر الكتب تتطور وتنشط في إقليم كوردستان، الذي يعتبر سوقا ثقافيا بشكل متصاعد، مما جعل المكتبة الكوردية أكثر ثراءً وإكتمالاً.

حسب القانون، يجب على أي شخص أو مؤسسة أو مركز يرغب في نشر الكتب أن يحصل أولا على رقم إيداع من خلال المديرية العامة للمكتبات العامة لإقليم كوردستان، والتي لها ثماني مديريات عامة (أربيل، السليمانية، دهوك، حلبجة، كرميان، ربرين، زاخو، سوران)، فقد تم افتتاح مديرية زاخو للتو فيما تم افتتاح مديرية سوران تسهيل العملية على الكتاب والناشرين.

وعن هذا الموضوع قال دياري عزيز مدير عام المكتبات العامة في إقليم كوردستان في لقاء مع الموقع الرسمي لحكومة الإقليم : المؤسسات والمراكز والمؤلفون بشكل عام الذين يحصلون على رقم إيداع من المديرية العامة لن يواجهوا أية مشاكل، وقد تم اعتماد إجراءات بسيطة لا تتطلب سوى بعض المعلومات الأولية فقط، مثل اسم المؤلف والمترجم والمطبعة ونسخة من المنشور ومن ثم منحه رقم إيداع يجب طباعته بين دفتي الكتاب.

وأضاف أنه لا توجد رقابة في إقليم كوردستان تمنع إصدار أرقام إیداعیه‌ للكتب، ولكن إذا كان الكتاب لا يتفق مع مبادئ الدين والبلد والمجتمع والحقائق التاريخية، فنحن بدرونا نبلغ وزارة الثقافة فقط، وهم يقومون بتقييمه من خلال لجنة تتخذ قرارها وفقا للتعلیمات، ورغم ذلك فخلال العامين الماضيين لم يتم رفض أي كتب.

وأشار مدير عام المكتبات العامة في إقليم كوردستان: يتلقى أكثر من 5000 كتاب بجميع اللغات أرقاما إیداعیا سنويا، وقال: لقد قدمنا أرقاما إیداعیة للمكونات الأخرى أيضا مثل الكلدان والآشوريين والأرمن لتسهيل عملهم، وهذا إنجاز تحقق عقب حصوله على الموافقة من قبل الوزارة.

هناك 92 مكتبة في اقليم كوردستان تابعة للمديرية العامة للمكتبات العامة، تضم 858 ألفا و 951 كتابا: (أربيل: 30 مكتبة تضم 276 ألفا و 866 كتابا، السليمانية: 26 مكتبة تضم 350 ألفا 984 كتابا، دهوك: 8 مكتبات تضم 74 ألف كتاب، حلبجة: 6 مكتبات تضم 32 ألفا و 689 كتابا، إدارة رابرين المستقلة: 12 مكتبة تضم 39 ألفا 689 كتابا، إدارة كرميان المستقلة: 10 مكتبات تضم 84 ألفاً 493 كتابا) وخلال السنوات الثلاث للتشكیلة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان كانت الاحصاءات على النحو التالي:

أولاً: عدد الزوار 155 ألفا 697 (أربيل: 32 ألفا و 658 شخص، السليمانية: 93 ألفا و 992 شخصا، دهوك: 13 ألفا و 25 شخصا، حلبجة: 6 آلاف و540 شخصا، كرميان: ألف و 784 شخصا، رابرين: 7 آلاف و 698 شخصا).

ثانيا: بلغ عدد ارقام الايداع الممنوحة 9 آلاف و 331 رقما بحسب المحافظات على النحو التالي: (أربيل: 3 آلاف و 984 رقما ، السليمانية: 3 آلاف و 360 رقما، دهوك: ألف و 987 رقما).