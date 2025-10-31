مكافحة إرهاب كوردستان ينفي سقوط طائرة مسيرة في بيرمام

شفق نيوز- أربيل

نفى جهاز مكافحة الإرهاب في كوردستان، يوم الجمعة، سقوط طائرة مسيرة في قضاء بيرمام.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم تداول خبر غير صحيح في بعض القنوات الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي، مفاده أن هجوماً بطائرة مسيّرة استهدف قضاء بيرمام وأن دوي إطلاقات قد سُمع هناك".

وأضاف "نؤكد للجميع أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة، ولم يقع أي حادث من هذا النوع، أما الأصوات التي سُمعت فهي ناجمة عن تدريبات ومناورات عسكرية، ولا توجد أي مخاطر تُذكر".