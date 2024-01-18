مكافحة إرهاب كوردستان تنفي تعرض مطار أربيل لهجوم بطائرة مسيّرة

شفق نيوز/ نفى جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، يوم الخميس، تعرض مطار أربيل لهجوم بطائرة مسيّرة.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العديد من وسائل الإعلام والقنوات الإعلامية اوردت خبراً عن تعرض مطار أربيل الدولي لهجوم بالقنابل، ونعلن أن هذا الخبر غير صحيح، ولم يحدث أي هجوم ولم يتم إسقاط أي طائرة مسيرة".

وفي وقت سابق اليوم الخميس، ابلغ مصدر وكالة شفق نيوز؛ أن طائرة مسيرة مفخخة تم اسقاطها قبل وصولها إلى مطار أربيل الدولي.