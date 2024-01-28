مكافحة الإرهاب في كوردستان ينفي تعرض مطار أربيل لهجوم بطائرة مسيرة

شفق نيوز/ نفى جهاز مكافحة الارهاب في كوردستان، يوم الأحد، تعرض مطار اربيل لأي هجوم.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عدد من وسائل الإعلام المقربة من الميليشيات نشرت اليوم الاحد أخبارا تفيد بتعرض مطار اربيل لهجوم بطائرة مسيرة، كما نشرت عدد من وسائل الإعلام المحلية المتمنية لقصف المطار هذا الخبر دون التحقق منه".

وأضاف الجهاز، أن "هذه الأخبار عارية عن الصحة ولم يتعرض مطار اربيل لأي هجوم".

غير أن مصدرا أمنيا، أكد يوم الأحد، استهداف قاعدة للتحالف الدولي قرب مطار اربيل الدولي بإقليم كوردستان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طائرة مسيرة استهدفت قاعدة للتحالف الدولي داخل مطار اربيل بعد الساعة 2:20 ظهرا والأضرار غير معروفة حتى الآن".

وكانت "المقاومة الاسلامية في العراق"، أعلنت في وقت سابق اليوم الاحد، استهداف قاعدة لـ"الاحتلال" قرب مطار اربيل، بحسب بيان نشرته منصات تابعة لها.