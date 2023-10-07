مكافحة الإرهاب في كوردستان يعلن مقتل وإصابة 4 "عماليين" بالقصف التركي

شفق نيوز/ أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، مساء اليوم السبت، عن مقتل وإصابة أربعة من مسلحيّ حزب العمال الكوردستاني بقصف استهدف موقعاً لهم في أربيل.

وقال الجهاز في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز "بحسب المعلومات فإن طائرة مسيرة تركية استهدفت في الساعة 19:10 تجمعاً لمسلحيّ حزب العمال الكوردستاني في مخيم مخمور".

وبين أن القصف "أدى إلى مقتل عنصرين من الحزب وإصابة اثنين آخرين".

وفي وقت سابق، أبلغ مصدر أمني في إقليم كوردستان وكالة شفق نيوز، بأن "طائرات حربية نفّذت غارات على مواقع تابعة لعناصر حزب العمال الكوردستاني في مناطق متعددة شمالي دهوك وشمال غربي أربيل".

وبين أن "القصف تركز على جبل شيرين في منطقة بارزان ضمن حدود محافظة أربيل، بالإضافة إلى منطقة بالندا".

فيما أوضح مصدر محلي في أربيل، أن "الطائرات التركية قامت بقصف مخيم مخمور الذي يضم أنصار حزب العمال الكوردستاني قرب أربيل".