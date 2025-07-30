مكافحة الإرهاب في كوردستان: سقوط مسيرة مفخخة قرب أربيل

شفق نيوز- اربيل

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، سقوط طائرة مسيرة مفخخة قرب مدينة أربيل عاصمة الإقليم.

وقال في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن طائرة مسيّرة مفخخة سقطت في تمام الساعة 09:30 من صباح اليوم، قرب قرية “دووگردكان” التابعة لقضاء مخمور في محافظة أربيل، دون أن تنفجر.

وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان قد أعلن، الاثنين 28 تموز الجاري، سقوط طائرة مسيرة مفخخة في ناحية رزگاري، دون تسجيل أي خسائر بشرية، وذلك بالتزامن مع ورود أنباء عن سقوط طائرة مسيرة أخرى في قرية كورگوسك القريبة، ضمن حدود قضاء خبات غربي أربيل.