مكافحة الإرهاب في كوردستان يعلق على المسيرتين المفخختين

شفق نيوز- أربيل

علق جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، مساء اليوم الاثنين، على حادثة سقوط طائرتين مسيرتين بالقرب من أحد الحقول النفطية في أربيل.

وقال الجهاز في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز "سقطت مساء اليوم الاثنين 14 تموز/ يوليو 2025، في تمام الساعة 20:20 و20:25، طائرتان مسيّرتان مفخختان داخل حقل نفط خورمەلە في محافظة أربيل".

وأكد الجهاز أن الحادثة لم تسفر عن أية خسائر بشرية.

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز، في وقت سابق مساء اليوم، بسقوط طائرتين مسيرتين في قضاء مخمور قرب حقل نفطي.

وقال المصدر إن "طائرتين مسيّرتين مفخختين، سقطتا في منطقة كندێناوە ضمن حدود حقل خورمەلە النفطي".

وأضاف أن "الطائرتين استهدفتا موقعا في حقل خورمەلە بقضاء مخمور في محافظة نينوى".