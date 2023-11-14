مكافحة الإرهاب في كوردستان: مقتل مسؤول أمني في وحدات مقاومة سنجار بقصف جوي تركي

شفق نيوز/ أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان العراق، يوم الثلاثاء، عن مقتل مسؤول أمني في وحدات مقاومة سنجار الموالية لحزب العمال الكوردستاني بقصف جوي تركي عبر طائرة مسيّرة.

ووفقا للمعلومات التي نشرها الجهاز في بيان اليوم، فإن طائرة مسيّرة تابعة للجيش التركي استهدفت عجلة لوحدات مقاومة سنجار الليلة الماضية في ناحية "سنوني" في قضاء سنجار.

وأضاف البيان، أن القصف أسفر عن مقتل مسؤول أمني في وحدات مقاومة سنجار ومسلح مرافق له.

وكان مصدر أمني قد افاد مساء أمس الاثنين، بقيام طائرة تركية بقصف مسلحين تابعين لحزب العمال الكوردستاني في قضاء سنجار.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان طائرة مسيرة تركية استهدف ليلة أمس مركبة كانت تقل عناصر من مسلحي حزب العمال الكوردستاني في داخل مركز ناحية سنوني شمال قضاء سنجار.

وأضاف المصدر القصف أسفرت عن مقتل عدد من المسلحين داخل المركبة.