مكافحة الإرهاب في كوردستان: قصف منزل أربيل تم بمسيّرة موجهة من إيران

شفق نيوز- أربيل

أعلنت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، الثلاثاء، أن الطائرة المسيّرة التي استهدفت منزلاً في أطراف أربيل كانت مفخخة وموجّهة من إيران، مؤكدة أن الهجوم أسفر عن مقتل زوجين.

وقالت المديرية في بيان، إن "الهجوم وقع عند الساعة 12:15 بعد منتصف ليل الثلاثاء 7 نيسان 2026، حين سقطت طائرة مسيّرة مفخخة وُجهت من إيران على منزل أحد المواطنين في قرية زەرگەزەوي التابعة لناحية دارەشەكران ضمن حدود محافظة أربيل".

وأضافت أن الهجوم أدى إلى مقتل الزوجين موسى أنور رسول ومژدة أسعد حسن، واصفةً ما جرى بأنه "انتهاك للقوانين الدولية وجريمة حرب".

وكان محافظ أربيل أوميد خوشناو، قد قال في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن الطائرة المسيّرة سقطت على منزل في قرية زركه زوي الواقعة في أطراف المحافظة، ما أدى إلى مقتل رجل وزوجته.

وشهدت أربيل، مساء الاثنين، هجمات متعددة بطائرات مسيّرة، قالت السلطات إن الدفاعات الجوية اعترضت معظمها.

وكانت منظمة "سي بي تي" الأمريكية المتخصصة في حقوق الإنسان قد ذكرت، يوم الأحد الماضي، أن إقليم كوردستان تعرّض لنحو 500 هجوم، أسفرت عن 14 قتيلاً و93 مصاباً خلال شهر، منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.