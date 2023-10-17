مكافحة الإرهاب في كوردستان: طائرة مسيّرة تركية استهدفت عجلة للعماليين في اربيل

شفق نيوز/ افاد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، باستهداف طائرة مسيرة تركية عجلة لمسلحي حزب العمال الكوردستاني في قضاء كويسنجق التابع لمحافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان العراق.

بحسب معلومات الجهاز التي نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فإن طائرة مسيرة تركية استهدفت اليوم في الساعة 10:50 صباحا عجلة لعناصر حزب العمال الكوردستاني في قرية (كاني كند) ضمن قضاء كويسنجق.

وتشير المعلومات ذاتها إلى أن القصف أسفر عن عن مقتل شخص و إصابة شخص آخر بجروح.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر محلي،، بتعرض سيارة للقصف من قبل طائرة مسيرة في محافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان " الحادث وقع قبل قليل إذ تعرضت سيارة للقصف من قبل طائرة مسيرة في جبل (هيبت سلطان) الواقع ضمن قضاء كويسنجق باربيل".

واضاف ان" سائق السيارة توفي على الفور جراء القصف اضافة الى اصابة امرأتين و طفل بجروح مختلفة كانوا يستقلون السيارة ".