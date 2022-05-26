مكافحة الإرهاب في كوردستان: ضحيتان وجريحان خلال قصف لحزب العمال شمالي دهوك

شفق نيوز/ اعلن جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان، اليوم الخميس، سقوط ضحايا اثنين من المدنيين وإصابة إثنين آخرين في قصف صاروخي شنه "إرهابيو" حزب العمال الكوردستاني على قرية تابعة لناحية بامرني بمحافظة دهوك.

وكان مصدر أمني كشف في وقت سابق من اليوم عن بسقوط ضحايا وجرحى بقصف "مجهول" بقذائف استهدف في محيط قرية في ناحية بامرني شمالي دهوك، حيث كان الأهالي يقيمون احتفالية كبيرة.

وجاء في بيان للجهاز ورد لوكالة شفق نيوز ان "ارهابيي العمال الكوردستاني اقدموا اليوم الخميس على توجيه صاروخين الى قرية (اردنا) التابعة لناحية (بامرني) في قضاء العمادية بمحافظة دهوك، لافتا إلى ان العملية اسفرت مقتل مدنيين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح".