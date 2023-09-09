مكافحة الإرهاب في كوردستان تعلن مقتل مسلحين من حزب العمال بقصف السليمانية

شفق نيوز/ ذكر جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، يوم السبت، أن طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي استهدفت بقصف جوية مفرزة من مقاتلي حزب العمال الكوردستاني بقضاء "ماوت" في محافظة السليمانية.

ووفقا للمعلومات الصادرة عن الجهاز، فإن الطائرة استهدفت عند الساعة الـ10:00 صباحاً مفرزة تابعة للحزب بمحيط قرية "باساوي" في قضاء "ماوت" مما أسفر عن مقتل اثنين من مسلحي العمال الكوردستاني وإصابة ثالث بجروح.

وفي وقت سابق من اليوم افادت ادارة قضاء "ماوت" بمحافظة السليمانية، بشن طائرة مسيرة مجهولة الهوية قصفا جويا بمحيط القضاء.

وقال كامران حسن، قائممقام القضاء، في تصريح لوكالة شفق نيوز ، إن طائرة مسيرة قصفت قرية "باساوي" في "ماوات" في تمام الساعة 9:10 من صباح اليوم.

وأضاف أن حريقاً اندلع في المنطقة، ووصلت فرق الدفاع المدني إلى مكان القصف لإخماد النيران، دون وقوع أضرار بشرية .