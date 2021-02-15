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مكافحة الإرهاب في كوردستان تعلن استهداف مطار اربيل بصاروخين
Category: كوردســتانيات
Date: 2021-02-15T19:06:35+0000
مكافحة الإرهاب في كوردستان تعلن استهداف مطار اربيل بصاروخين
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