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مكافحة الإرهاب في كوردستان تعلن استهداف مطار اربيل بصاروخين

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-15T19:06:35+0000
مكافحة الإرهاب في كوردستان تعلن استهداف مطار اربيل بصاروخين

مكافحة الإرهاب في كوردستان تعلن استهداف مطار اربيل بصاروخين

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