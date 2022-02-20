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مكافحة الإرهاب في كوردستان تسلّم عضواً فاعلاً بتنظيم داعش للسلطات العراقية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-20T08:32:03+0000
مكافحة الإرهاب في كوردستان تسلّم عضواً فاعلاً بتنظيم داعش للسلطات العراقية

شفق نيوز/ أفادت مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان يوم الأحد بتسليمها مطلوباً بتهمة الإنتماء إلى تنظيم داعش إلى السلطات الأمنية العراقية.

وقالت المؤسسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز اليوم، إن "مديرية مكافحة الإرهاب في محافظة اربيل ألقت القبض على الإرهابي (أحمد إبراهيم أحمد جديع) أحد أعضاء تنظيم داعش الفاعلين بتاريخ 7 من شهر تشرين الثاني في العام 2021".

وأوضح البيان أن المتهم مطلوب إلى جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، مشيرا إلى أنه بناءً على طلب الجهاز وبأمر قضائي تم تسليم (جديع) إلى الجهاز العراقي بتاريخ 19 من شهر شباط 2022.

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