مكافحة الإرهاب في كوردستان: القصف التركي في جبل سنجار استهدف "اليبشه" وأوقع خسائر بشرية

شفق نيوز/ ‏أصدر جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان يوم الخميس بيانا بشأن القصف التركي الذي استهدف جبل سنجار

‏وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "الطائرات التركية استهدفت الساعة 9:30 مساء الخميس، مقرا لمسلحي (يبشه) على جبل سنجار".

‏وأضاف البيان أن" القصف تسبب في وقوع خسائر بشرية".

تنظيم "يبشه"، (وحدات حماية سنجار) هو احد الاجنحة العسكرية لحزب العمال الكوردستاني

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر عسكري، بأن قصفاً بطائرات مسيرة تركية استهدف مواقع لحزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة في جبل سنجار معقل الكورد الإيزيديين بمحافظة نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القصف استهدف أحد مخابئ حزب العمال الكوردستاني في منطقة سردشت بجبل سنجار المطل على المدينة، دون معرفة الخسائر.

واضاف المصدر ان مسلحي حزب العمال قام بحفر عدد كبير من الأنفاق والكهوف في الجبل تحسبا من هجمات تشنها الطيران الحربي التركي بين حين وآخر

ودخل حزب العمال الكوردستاني إلى منطقة سنجار، التي تسكنها غالبية إيزيدية، بعد إبادة تعرض لها الإيزيديون على يد تنظيم داعش، الذي اختطف أيضا آلافا من نسائهم وأطفالهم.

ويتهم مقاتلو وحدات حماية سنجار بإنهم "جزء من حزب العمال" لكن المقاتلين يقولون إنهم قوة رسمية عراقية تنتمي للواء 80 من الحشد الشعبي، التابع لرئاسة الوزراء العراقية.