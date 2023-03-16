مكافحة الإرهاب في كوردستان: بعض ركاب الطائرة المحطمة من حزب العمال

شفق نيوز/ أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في اقليم كوردستان، اليوم الخميس، تفاصيل جديدة حول الطائرة التي سقطت في دهوك أمس، مشيرا الى أنها غير تركية وبعض ركابها من حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة.

وقال في بيان صدر صباح اليوم، وودر الى وكالة شفق نيوز، في ليلة 15 آذار/مارس 2023، في الساعة 20:40، تحطمت طائرة مروحية (هليكوبتر) بالقرب من قرية بيركيات في منطقة جماني بمحافظة دهوك، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها.

وأضاف البيان، أن مسؤولي حكومة إقليم كوردستان اتصلوا بالحكومة العراقية والحلفاء والحكومة التركية بشأن سقوط المروحية، لكنهم قالوا ردا على ذلك إن المروحية ليست لهم.

وأوضح أن قوات الأمن بدأت التحقيق في الحادث، مبينا أن التحقيقات الأولية كشفت أن المروحية كانت من طراز Eurocopter AS350 وأن بعض الركاب الذين توفوا كانوا من مقاتلي حزب العمال الكوردستاني.وأكد البيان، أن التحقيقات تتواصل بهذا الشأن من أجل جمع المعلومات كاملة ومعرفة المروحية إلى أي جهة تنتمي.

وأمس الأربعاء، أبغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بسقوط طائرة مروحية في حقل نفطي في جبل خيري المطل على قرية بيركات التابعة لناحية جمانكي شمالي محافظة دهوك، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص كانوا على متنها.