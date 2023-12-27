مكافحة الإرهاب في كوردستان: التحالف أسقط طائرة مسيرة في اربيل

شفق نيوز/ أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء، أن التحالف الدولي أسقط طائرة مسيرة في اربيل.

وقال في بيان مقتضب، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه تم إسقاط طائرة مسيرة مفخخة من قبل قوات التحالف الدولي قرب قرية اشوكاني التابعة لناحية بحركة في اربيل دون وقوع إصابات بشرية ومادية.

وفي وقت سابق اليوم، افاد مصدر محلي، سقوط طائرة مسيّرة قرب مطار اربيل الدولي، في وقت تبنت فيه "المقاومة الاسلامية في العراق" استهداف قاعدة امريكية قرب مطار اربيل.