فيديو.. مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان تعلن نتائج التحقيق بقصف اربيل وتكشف اسم المنفذ

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، عن نتائج التحقيق الخاصة بالقصف الصاروخي الذي استهدف أربيل منتصف شباط الماضي.
وذكر بيان للمديرية، "بعد الهجوم الصاروخي الذي نُفذ ليلة الـ15 من شباط (فبراير) 2021 والذي استهدف مدينة أربيل ومطارها الدولي بـ14 صاروخاً مما أودى بحياة مقاول أجنبي ومواطن عراقي، وإصابة خمسة جنود أمريكيين ومدنيين اثنين بجروح، فتحت الأجهزة الأمنية في إقليم كوردستان وعلى الفور تحقيقاً شاملاً ومفصلاً، وتم العثور على (كيا) وهي السيارة التي كانت تحمل على متنها الصواريخ، ومن بعدها حصلت قوات الأمن على معلومات جيدة".
وأضاف "أظهرت النتائج بأن أربعة أشخاص هم المسؤولون الرئيسيون عن الهجوم الإرهابي، وعلى رأسهم المنفذ الرئيسي للهجوم المدعو (حيدر حمزة عباس مصطفى البياتي) والذي اُعتقل وأقر بجريمته، وأدلى باعترافات مفصلة عن كيفية تنفيذ الهجوم".
وتابع "بعد مشاركة نتائج التحقيق مع المؤسسات الأمنية في الحكومة الاتحادية والتحالف الدولي، اعتقلت المؤسسات الأمنية الاتحادية مُنفذاً آخر للهجوم، فيما ما يزال هناك مجرمان آخران تجري الأجهزة الأمنية المتابعة المتواصلة للوصول إليهما والقبض عليهما. لقد تم إخفاء أسماء المجرمين الآخرين ولم يتم الكشف عنهم في اعترافات (حيدر حمزة البياتي)".
وقالت المديرية، "ومن هنا نؤكد لمواطنينا الأعزاء أن قوات الأمن في إقليم كوردستان تواصل دائماً واجباتها بتفانٍ للحفاظ على أمن إقليم كوردستان واستقراره، وإنها جاهزة لإحباط أي نشاط أو محاولات أو خطط تهدف لتقويض الأمن والاستقرار في إقليم كوردستان".
وفيما يلي نص اعترافات (حيدر حمزة عباس مصطفى البياتي)، وهو أحد المجرمين الرئيسيين في الهجوم الصاروخي على مدينة أربيل: