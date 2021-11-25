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مكافحة الإرهاب في الإقليم تتوعد برد شديد في حال تدخل أي حزب أو جهة بالتظاهرات الطلابية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-25T07:57:06+0000
مكافحة الإرهاب في الإقليم تتوعد برد شديد في حال تدخل أي حزب أو جهة بالتظاهرات الطلابية

شفق نيوز/ أصدرت مديرية مكافحة الإرهاب في السليمانية اليوم الخميس بيانا حول التظاهرات أعلنت فيه أنها تؤيد مطالب المتظاهرين.

وقالت المديرية في بيانها، إنه "مع انطلاق التظاهرات لطلاب الجامعات والمعاهد ندعم بوضوح مطالبهم، ونحن القوة الأساسية لحمايتهم حيث أن من حقهم بموجب القانون أن توفر لهم الحكومة المستحقات، والخدمات اللازمة".

وشدد البيان "نحن بحاجة إلى التصدي للأيادي التي تعرقل تحقيق أهداف التظاهرات المشروعة، ومن واجباتنا الأساسية الحفاظ على أمن واستقرار المواطنين بطبيعة الحال، والدفاع عن الدوائر والمؤسسات الحكومية التي هي ملك عام".

وتابع البيان بالقول إن "أي حزب أو جهة سياسية أو أي شخص توجه الاحتجاجات لأغراضها الخاصة سنواجهها بشدة، ونطمئن شعب كوردستان والطلبة أن حماية مصالحهم من مسؤوليتنا، وإن قطع أيادي المخربين من الأهداف الرئيسية للمتظاهرين".

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