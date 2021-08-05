مكافحة الأرهاب في السليمانية تنأى بنفسها عن الصراعات السياسية وتتوعد أفرادا وجماعات

شفق نيوز/ نأت المديرية العامة لجهاز مكافحة الإرهاب التابعة للإتحاد الوطني الكوردستاني يوم الخميس بنفسها عن الصراعات السياسية، في إشارة إلى الخلافات التي حدثت مؤخرا بين الرئيسين المشتركين للحزب بافل طالباني، ولاهور شيخ جنكي.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن المؤسسة هي سلطة تجسد سيادة القانون، وتقدم المجرمين أمام القانون، وإنها تلاحقهم في أي وكر يختبئون فيه للإفلات من المساءلة والعقاب.

في الوقت ذاته نأت المديرية بنفسها عن الصراعات السياسية، مستدركة القول إن "بعض الأفراد والجماعات يستخدمون أسم وشعار مكافحة الإرهاب لأغراض سياسية".

وشددت على أنها لن تسمح بممارسة مثل هكذا تضليل، وانها شرعت بالتحقيق في هذا الامر، لافتة إلى أن أي فرد أو مجموعة تمارس هذه الفعلة ستواجه القانون.