مكافحة الإرهاب في السليمانية تقرُّ باستغلال مسؤولين لديها لمناصبهم في التعامل بالأراضي

شفق نيوز/ أصدرت المديرية العامة لجهاز مكافحة الإرهاب التابعة للإتحاد الوطني الكوردستاني اليوم الثلاثاء بيانا ردت فيه على كتاب لأحد برلمانيي كوردستان تحدث فيه عن تعامل المديرية بالأراضي.

وأقرت المديرية في البيان من أسمتهم "بعض اللا مسؤولين استغلوا سابقا مناصبهم للتعامل بقطع الأراضي".

وذكرت أيضا أنه "سواء كان عن قصد أم من غير قصد صرّح برلماني عن حركة التغيير في كتابه إن مديرية مكافحة الإرهاب في السليمانية استولت على أراضٍ بشكل غير قانوني"، مشيرة إلى أنه "نحيط المواطنين علماً بأن هذه القضية غير مرتبطة بمكافحة الإرهاب، وقد نفذها أشخاص من اللا مسؤولين استغلوا مناصبهم وسلطاتهم لمصالحهم الخاصة باسم المديرية للتعامل بالأراضي".

وأضاف البيان أنه "سابقا قد تطرقنا إلى هذه المسألة، وطلبنا من السلطات المختصة فتح تحقيق بهذا الأمر".

المديرية دعت في بيانها الجهات المعنية إلى إجراء تحقيق جاد وشامل في هذه القضية وغيرها من القضايا الحساسة المهمة التي ورد أسم المديرية بها، وتقديم النتائج إلى شعب كوردستان".

كما طالبت مكافحة الإرهاب في بيانها البرلمانيين إلى التعامل بمسؤولية، وعدم استخدام اسم قواتها لأغراض سياسية والتقاذف فيما بينهم، وخلافه ستتخذ المديرية الإجراءات القانونية.