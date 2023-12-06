مكافحة الإرهاب بإقليم كوردستان تعلن مقتل 3 مسؤولين عسكريين من الـYPG

شفق نيوز/ أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان العراق، يوم الأربعاء، مقتل ثلاثة مسؤولين عسكريين بارزين من وحدات حماية الشعب YPG بانفجار في محافظة "دير الزور" السورية.

ووفقا لمعلومات الجهاز الذي نشرها، فإن بعد ظهر يوم أمس الثلاثاء قُتل ثلاثة من كبار المسؤولين العسكريين في وحدات حماية الشعب جراء انفجار عبوة ناسفة مثبتة أسفل عجلة تابعة لمسلحي YPG قرب حقل "عمر" النفطي بمحافظة "دير الزور" في سوريا.

ووحدات حماية الشعب الكوردي تشكلت في العام 2014 وهي العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة تنظيم داعش.

وتعتبر تركيا "وحدات حماية الشعب" الذراع السوري لحزب العامل الكردستاني المصنف إرهابياً من أنقرة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة جراء الحرب التي يدخل بها منذ عقود مع الجيش التركي.

وتنفي وحدات حماية الشعب ارتباطها بحزب العمال الكوردستاني وتعرف عن نفسها كقوى وطنية سورية تتكون من مقاتلين من كافة مكونات المنطقة.