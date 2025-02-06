مكافحة الإرهاب بإقليم كوردستان تعلن مقتل ثلاثة عمّاليين بينهم مسؤول عسكري

شفق نيوز/ افاد جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان العراق، يوم الخميس، بأن طائرات تركية مسيرة شنت قصفا جويا استهدفت به حزب العمال الكوردستاني في محافظة السليمانية.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الطائرات شنت ضربات جوية في الساعة 10:45 و11:00 قبل ظهر اليوم الخميس واستهدفت به سيارتين ومخبأ لمقاتلي الحزب في قرية "كلاله" التابعة لقضاء ماوات بمحافظة السليمانية.

ووفقا للمعلومات الواردة للجهاز فإن القصف أسفر عن مقتل مسؤول عسكري، واثنين آخرين من عناصر العمال الكوردستاني، بينما أُعتبر اثنان آخران في عداد المفقودين.

وأفاد مصدر محلي، في وقت سابق من اليوم، بأن قصفاً مكثفاً للجيش التركي استهدف محيط قرية كلالة في قضاء ماوت ضمن محافظة السليمانية باقليم كوردستان.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الطائرات الحربية التركية شنت، صباح اليوم، قصفًا مكثفًا على عدة مواقع في محيط قرية كلالة التابعة لقضاء ماوت، مستهدفة مناطق دول ژاژۆلان، كوێرەكانی، وكێوی كوریسیان.

وبحسب المصدر، فإن القصف وقع في تمام الساعة الـ 10:47 صباحًا.