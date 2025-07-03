مكافحة الإرهاب بكوردستان تؤكد إسقاط طائرة مسيّرة مفخخة قرب مطار أربيل

شفق نيوز/ أكدت مديرية مكافحة الإرهاب بإقليم كوردستان، مساء الخميس، إسقاط طائرة مسيّرة مفخخة قرب مطار أربيل الدولي.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "طائرة مسيّرة مفخخة جرى إسقاطها قرب مطار أربيل الدولي، من دون أن تُسفر عن أي أضرار بشرية أو مادية".

وكان مراسل وكالة شفق نيوز، أفاد بوقت سابق من اليوم، بأن جسماً غريباً سقط قرب مطار أربيل، ولم يعرف بعد إن كان طائرة مسيرة او صاروخ.

وفيما بعد، أخبر مصدر أمني، الوكالة، بأنه عند الساعة (9،50 مساء يوم الخميس، قامت القاعدة الأمريكية في مطار أربيل، باسقاط طائرتين مسيرتين في منطقة غرب مدينة أربيل، ومن دون خسائر".