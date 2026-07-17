مكافحة الإرهاب بإقليم كوردستان تعلن التصدي لـ8 طائرات مسيرة في سماء أربيل

شفق نيوز - أربيل

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان في بيان رسمي، أن قوات التحالف الدولي تصدت وأسقطت ثماني طائرات مسيرة مفخخة في سماء مدينة أربيل، وذلك في الفترة ما بين الساعة 04:19 و الساعة 05:25 من صباح اليوم الجمعة، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وجاء إحباط الهجوم بواسطة منظومات الدفاع الجوي التابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، تزامناً مع تصاعد حدة التوترات الأمنية في المنطقة إثر تبادل الضربات العسكرية العنيفة بين واشنطن وطهران.

وأفاد سكان محليون لوكالة شفق نيوز، بأنهم سمعوا دوي ما لا يقل عن أربعة انفجارات متعاقبة فجر اليوم في أرجاء أربيل، وشاهدوا أعمدة دخان أبيض في السماء ناتجة عن تصدي المضادات الأرضية للطائرات المسيرة، دون وقوع خسائر في الأرواح، باستثناء أضرار مادية محدودة في المواقع التي تساقط فيها حطام الطائرات المستهدفة.