مكافحة الإرهاب بالإقليم يعلن مقتل 32 عمالياً بالعملية الجوية التركية بكوردستان وشمال سوريا

شفق نيوز/ أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، يوم الأحد، أن الجيش التركي شن هجمات جوية على مقاتلي وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكوردستاني ولغاية الآن قتل وجرح عشرات المسلحين في شمال سوريا وفي مناطق بالإقليم.

ووفقا للمعلومات التي نشرها جهاز مكافحة الإرهاب في بيان، فإن الجيش التركي نفذ صباح اليوم أكثر من 25 غارة جوية على قواعد ومواقع مقاتلي وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكوردستاني في حدود الحسكة، وقرى في حلب، والرقة، وكوباني في (غرب كوردستان) شمال سوريا، وقرى قضاء ماوت، وجبل قنديل، وجبل كورتك، وجبل أسوس، وحدود منطقة برادوست.

وتشير المعلومات إلى أن تلك الهجمات أسفرت عن مقتل 32 مسلحا من مقاتلي وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكوردستاني وإصابة عدد منهم لغاية الآن.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، فجر الأحد، تنفيذ مقاتلاتها لغارات جوية على معاقل لحزب العمال الكوردستاني والأجنحة المحلية الموالية له شمالي سوريا والعراق.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان اليوم "العملية تستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على الحق المشروع في الدفاع عن النفس.

ووفقا للبيان فإن، "العملية تهدف لضمان أمن الحدود ومنع أي هجمات إرهابية تستهدف الشعب التركي والقوات الأمنية واجتثاث الإرهاب من جذوره، عبر تحييد التنظيمات الإرهابية "بي كي كي/كي جي كي/ واي بي جي" وغيرها".

من جهتها ذكرت قناة "A Haber" التلفزيونية نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع التركية، أن الجيش التركي دمر قواعد "إرهابية" نتيجة العملية الجوية في شمال العراق وسوريا ، والتي نفذت ليلة الأحد.

وبحسب القناة شارك في العملية أكثر من 50 طائرة و 20 طائرة بدون طيار.

كما هاجمت المدفعية التركية قواعد حزب العمال الكوردستاني.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد أشار مؤخرًا إلى شن عملية جديدة ضد أهداف منظمة إرهابية في شمال سوريا والعراق ، قائلاً: "قد نأتي فجأة ذات ليلة".

ولا تستبعد المصادر إمكانية تنفيذ عملية عبر الحدود.