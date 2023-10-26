مكافحة الإرهاب بالإقليم: مقتل وإصابة 13 عُمّالياً بضربات جوية تركية في أربيل ودهوك

شفق نيوز/ أفاد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان العراق، يوم الخميس، بمقتل واصابة 13 عنصراً من حزب العمال الكوردستاني بسلسلة من الضربات الجوية التي نفذتها تركيا على مواقع الحزب في حدود محافظتي أربيل ودهوك.

ووفقا لمعلومات مكافحة الإرهاب والتي نشرتها اليوم في بيان، فإنه في ليلة 25 تشرين الأول/أكتوبر الجاري قُتل تسعة من مسلحي حزب العمال الكوردستاني في سلسلة من القصف الجوي التي نفذتها طائرات حربية تركية وطائرات مسيرة على عدة مواقع للحزب في قضاء سيدكان شمال أربيل.

من جهة أخرى، قصفت الطائرات الحربية والطائرات المسيرة التركية الليلة الماضية عدة مواقع لحزب العمال الكوردستاني على حدود ناحية (شيلادزة و ديرلوك) في قضاء العمادية التابع لمحافظة دهوك، ما أسفر عن مقتل مسلح وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.