مكافحة الإرهاب بالإقليم: طائرتان مسيرتان مفخختان هاجمتا التحالف الدولي بمطار "حرير"

شفق نيوز/ أفاد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان العراق، يوم الخميس، بتعرض قاعدة عسكرية للتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بمطار "حرير" في محافظة اربيل الى هجوم عبر طائرتين مسيّرتين مفخختين بتوقيتين منفصلين.

ووفقا للمعلومات التي نشرها الجهاز في بيان، أنه في الساعة 23:30 من الليلة الماضية، وفي الساعة، والساعة 00:40 من صباح اليوم، وعبر طائرتين مسيرتين مفخختين تمت مهاجمة القاعدة العسكرية للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش بمطار "حرير" في محافظة اربيل.

وأضاف البيان أن الهجوم لم يسفر عن أية خسائر بشرية ومادية.

وكان مصدر محلي قد أفاد في وقت مبكر من صباح اليوم، بسماع دوي انفجار قوي قرب قاعدة حرير العسكرية ضمن محافظة اربيل، حيث تتواجد قوات تابعة للجيش الأمريكي.

وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" التي تضم فصائل شيعية مسلحة في بيان اليوم، مسؤوليتها عن استهداف المطار المذكور في هجمات باتت متكررة مؤخراً.

وصعّدت الفصائل الشيعية المسلحة الموالية لإيران من هجماتها على القواعد العسكرية لقوات التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا والعراق بعد أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي في فلسطين.

ووصف نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان العراق في السابع من شهر تشرين الثاني الجاري، تعرض منشآت تضم قوات وعناصر أجنبية للقصف في العراق بـ" التطور الخطير".

وأعتبر وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد، أمس الأربعاء، الهجمات التي تشنها الفصائل المسلحة على القواعد العسكرية التي تتمركز بها قوات التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش في سوريا والعراق بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية تقوض الجهود المبذولة في محاربة تنظيم داعش.