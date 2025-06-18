مكافحة الإرهاب الكوردستاني يُسقط طائرة مسيرة "مفخخة"

شفق نيوز/ أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء، عن إسقاط طائرة مسيّرة "مفخخة" في محافظة أربيل.

وذكر الجهاز في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز "وفقاً لمعلومات جهاز مكافحة الإرهاب في كوردستان، تم إسقاط طائرة مسيّرة مفخخة وتدميرها، مساء اليوم الأربعاء، في الساعة 18:43 قرب قرية شيراوە".

وأضاف "حسن الحظ، لم تُسجل أية أضرار مادية أو بشرية جراء الحادث".

ويوم أمس الثلاثاء، أفاد شهود عيان في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بسقوط طائرتين مسيرتين مجهولتا الهوية في إحدى القرى، فيما تحلق طائرتان مروحيتيان في سماء المكان.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إنه "في الساعة الخامسة والنصف مساء سقطت طائرة مسيّرة بالقرب من قرية پيرداوود والأخرى في قرية سوربش ضمن ناحية الشمال في محافظة أربيل، فيما حلقت مروحيتان للقوات الأمنية في الكوردية في أجواء المنطقة".

وأكد الشهود أن "الحادثة لم تخلف أي إصابات بشرية أو أضرار مادية حتى، ولم يتضح ما إذا كانت الطائرتان قد أسقِطتا أم سقطتا بسبب خلل فني"، مشيرين إلى أن "الطائرتين مجهولتا الهوية".