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    • مكافحة الإرهاب الكوردستاني يعلن تدمير 8 مسيرات "مفخخة" في سماء أربيل

    مكافحة الإرهاب الكوردستاني يعلن تدمير 8 مسيرات "مفخخة" في سماء أربيل
    2026-07-15T20:08:31+00:00

    شفق نيوز- أربيل

    أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء، عن تدمير ثمان طائرات مسيرة في سماء أربيل من دون تسجيل أية إصابات بشرية.

    وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "وفقاً لمعلومات جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، تمكنت قوات التحالف مساء اليوم الأربعاء، في الفترة ما بين الساعة 20:53 والساعة 21:20، من إسقاط وتدمير ثماني طائرات مسيّرة مفخخة في أجواء أربيل".

    وأكد أن تدمير المسيرات لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية.

    وكان مصدر محلي في أربيل قد أبلغ وكالة شفق نيوز، مساء اليوم الأربعاء، بإسقاط ثلاث طائرات مسيرة قرب القنصلية الأميركية من قبل الدفاعات الجوية للقنصلية.

    وأضاف أن "شظايا المسيرات بعد تفجيرها في الجو، سقطت على سيارة نوع تكسي، وأدت لأضرار مادية".

    وخلال 30 دقيقة، تجددت عمليات الاستهداف بالطائرات المسيرة، ووفقاً للمصدر، فإن الدفاعات الجوية تصدت لها.

    وأشار إلى أن المسيرات التي تم إسقاطها تجاوز عددها الـ6، في حصيلة أولية.

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