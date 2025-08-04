مكافحة الإرهاب الكوردستاني يطمئن المواطنين: انفجار أربيل تدريب عسكري

شفق نيوز- أربيل

طمئن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، مساء اليوم الاثنين، المواطنين الساكنين في محافظة أربيل بأن الانفجار الذي سُمع دويه قبل قليل ما هو إلا تدريب عسكري.

وقال الجهاز في بين مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "صوت الانفجار الذي سُمع مساء اليوم الاثنين عند الساعة 18:45 قرب مطار أربيل الدولي، كان نتيجة تدريب عسكري ونشاط أمني".

وأكد أن الانفجار "لا يشكل أي تهديد أو خطورة".

وكان مصدر محلي في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، قد أبلغ في وقت سابق مساء اليوم، وكالة شفق نيوز بسماع دوي انفجار شديد لم تُعرف طبيعته في محيط المدينة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الأهالي سمعوا دوي انفجار شديد وشاهدوا تصاعد الدخان قرب قرية (گردجوتيار) في أربيل".

وأضاف أن "الانفجار يُشتبه أن يكون ناجماً عن سقوط طائرة مسيرة".