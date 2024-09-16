مكافحة الإرهاب الكوردستانية: مقتل وإصابة ثلاثة "عماليين" بقصف تركي في مخيم مخمور

شفق نيوز/ أعلن جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان، يوم الاثنين، بسقوط ضحايا من حزب العمال الكوردستاني بضربة جوية نفذتها طائرة مسيرة تركية في قضاء مخمور، ما بين نينوى وأربيل.

وقال الجهاز في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه بحسب المعلومات فإن طائرة مسيرة تركية استهدفت عند الساعة 9:45 من صباح اليوم تجمعا لعناصر حزب العمال داخل مخيم مخمور، مبينا أن القصف تسبب بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.

وفي العاشر من أيلول الجاري، استهدفت طائرة مسيرة تركية مخيماً للاجئين الكورد الأتراك في قضاء مخمور، ما اسفر عن سقوط ضحايا وجرحى.

وانطلقت عقب القصف تظاهرات سلمية، حيث ردد المئات من سكان مخيم مخمور للاجئين هتافات تندد بهذه الضربة الجوية ومن يقف خلفها.

ويضم المخيم المئات من الأسر التي نزحت من تركيا منذ سنوات طوال، وتقول أنقرة إن حزب العمال الكوردستاني يتخذ من المخيم منطلقاً لتدريب مقاتليه وشن هجمات داخل الأراضي التركية.