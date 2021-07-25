مكافحة الإرهاب الكوردستانية تلقي القبض على أحد المشاركين في تفجير مدينة الصدر

شفق نيوز/ اعلن جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان، يوم الاحد، عن القاء القبض على أحد المشاركين في عملية التفجير الانتحاري الذي حصل في إحدى أسواق مدينة الصدر ببغداد والتي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.

وأعلنت الحكومة العراقية، أمس السبت، اعتقال مخططي ومنفذي تفجير سوق الوحيلات في مدينة الصدر، الذي راح ضحيته 35 شخصاً وإصابة العشرات عشية عيد الأضحى.

وتبنى تنظيم داعش التفجير الذي نفذه انتحاري يدعى "أبو حمزة".

وذكر بيان للجهاز ورد لوكالة شفق نيوز، ان الاجهزة الامنية في الحكومة الاتحادية طلبت المساعدة من حكومة اقليم كوردستان بهدف إلقاء القبض على احد المشتركين في تلك الجريمة، مبينا أنه لهذا الهدف زودت جهاز مكافحة الارهاب في الاقليم باسم أحد المطلوبين الذين شارك المجموعة التي نفذت العملية الإرهابية.

واضاف انه "بعد متابعة فرقنا تم القاء القبض على الشخص المطلوب وتبين ان اسمه الكامل هو (ح ي ع ح) من اهالي الحويجة وهو الآن من قاطني مخيم (حسن شام)- للنازحين-

وتابع البيان انه بأمر من القاضي تم تسليم المشتبه به (ح) الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الاتحادية.