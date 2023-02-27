مكافحة الإرهاب الكوردستانية تعلن مقتل قيادي في حزب العمال خلال قصف تركي في سنجار

شفق نيوز/ أعلن جهاز مكافحة الارهاب في إقليم كوردستان، يوم الإثنين، مقتل قيادي في حزب العمال الكوردستاني خلال قصف تركي في قضاء سنجار.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "في الساعة 12:10 استهدفت طائرة مسيرة تركية سيارة لمسلحي (يبشه) في مجمع ( خانسور ) التابع لقضاء سنجار و تسبب القصف بمقتل قائد واثنين من عناصر الحزب".

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، أفاد مصدر أمني، بتعرض عجلة يقودها عناصر من حزب العمال الكوردستاني لقصف عبر طائرة مسيرة تركية، شمالي قضاء سنجار في محافظة نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان العجلة كانت تسير على الطريق بين قرية بهارافا ومجمع خانة صور غرب ناحية سنوني شمال سنجار عندما تعرضت للقصف.