مكافحة المخدرات في كوردستان تعلن الإطاحة بـ6 تجار "خطرين"

شفق نيوز/ اعلنت مديرية مكافحة المخدرات في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، القبض على ستة متهمين وصفتهم بـ"الخطرين"، بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، وضبطت بحوزتهم كمية من مادة الكريستال المخدرة.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انها "وبعد المتابعة وجمع المعلومات وبعد استحصال أمر من قاضي تحقيق الاسايش، تمكنت في 29 من شهر تموز الجاري من إلقاء القبض على عصابة خطيرة تقوم بتوزيع وبيع وشراء المواد المخدرة وضبطت كمية كيلوغرام واحد من مادة الكريستال المخدرة".

واشارت الى "ضبط طائرة مسيرة (درون) كانت تستخدم في تنفيذ هذه الجريمة مع مصادرة عدد من قطع السلاح والرمانات اليدوية وكمية من عملة الدولار المزورة".

وتابع البيان ان "جميع المتهمين الستة يخضعون الآن للتحقيق وسيعرضون على القضاء استنادا الى قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية".

ولم يشر البيان الى هوية المتهمين المعتقلين الستة ولا الى المكان الذي تم اعتقالهم فيه.