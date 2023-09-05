مكافحة المخدرات في أربيل تكشف عن إحصائيات الأشهر السبعة الماضية (صور)

شفق نيوز/ كشفت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في أربيل، يوم الثلاثاء، عن إحصائية بعملياتها التي أجرتها خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي والمتضمنة اعتقال متاجرين ومتعاطين وضبط كميات من المواد المخدرة.

وقال محمد أحمد، المتحدث باسم المديرية، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إنه خلال الأشهر السبعة الماضية تم إلقاء القبض على 276 متاجراً بالمخدرات و485 متعاطياً لها، كما تم خلال المدة فتح 600 ملف تحقيق وإحالة المتهمين بها إلى القضاء.

وأضاف أنه تم اليوم إتلاف وحرق 91كغم و131 غراماً من مادة الكريستال، و 21 كغم و330 غراماً من الهيروين، و 32 كغم و762 غراماً من الترياق، و 30 كغم و285 غراماً من الحشيشة، و 18 كغم و500 غرام من التبغ الهندي "التوباكو"، و 2 كغم و372 غراماً من مادتيّ "جمايكا"، والماريجوانا، و98كغم من مادة تدخل في صناعة الكرستال، 2كغم و572 غراماً من حبوب الكبتاغون، وضبط حبوب مخدرة من مختلف النوعيات.

وبين أحمد أن مجموع الحبوب المختلفة التي دخلت إلى أراضي إقليم كوردستان عبر التهريب 147 ألف شريط من الحبوب المخدرة والمنتهية الصلاحية، و6555 أبرة وشراب مخدر ومنتهي الصلاحية، و6602 آلة تستخدم للتعاطي، و386 ميزاناً لوزن المخدرات ضبطت بحوزة المتهمين بالمتاجرة بتلك المواد، و400 قطعة قداحة.