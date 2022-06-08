مكافحة الارهاب في كوردستان: انفجار اربيل نجم عن مسيرة مفخخة (صور)

شفق نيوز/ أفاد جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان، مساء الاربعاء، بأن الانفجار الذي سمع دويه شمالي اربيل نجم عن طائرة مسيرة مفخخة واسفر سقوطها عن اصابات.

وقال الجهاز في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن طائرة بدون طيار مفخخة هاجمت عند الساعة 9:30 مساء من اليوم، طريق أربيل – بيرمام، شمالي محافظة اربيل.

وأوضح أن انفجار الطائرة (الدرون) أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين وإلحاق أضرار بعدة سيارات مدنية ومحل مأكولات.

بدوره اكد وزير صحة الاقليم سامان البرزنجي، في تصريح مقتضب، "اصابة ثلاثة مدنيين بجروح طفيفة"، مؤكداً "نقلهم الى مستشفى قريب لتلقي العلاج اللازم".

وفي وقت سابق مساء اليوم، ابلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بتضرر عدد من عجلات المدنيين جراء سقوط طائرة مسيرة على جزرة وسطية في شارع رئيسي قرب الطريق المؤدي الى مصيف صلاح الدين شمالي اربيل.

وتحصلت وكالة شفق نيوز، على صور ومقاطع فيديو نشرتها في خبر سابق، تظهر تضرر سيارات مدنية جراء الانفجار، فضلاَ عن بقايا الطائرة المسيرة.

ويأتي الحادث بعد ايام من انفجار وسط اربيل بعبوة لاصقة بعجلة مدنية تسبب بإصابة سياسي كوردي معارض للنظام الايراني.