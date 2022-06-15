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مكافحة الارهاب في إقليم كوردستان تصدر توضيحا حول سقوط طائرة مسيرة في أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-15T12:33:21+0000
مكافحة الارهاب في إقليم كوردستان تصدر توضيحا حول سقوط طائرة مسيرة في أربيل

شفق نيوز/ افادت مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، باصطدام طائرة مراقبة مسيرة محلية ببرج لشبكة الأنترنت في قضاء "عنكاوا" في محافظة أربيل العاصمة.

وأوضحت المؤسسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه في الساعة 1:17 دقيقة من بعد ظهر اليوم اصطدمت طائرة مراقبة مسيرة (درون) محلية ببرج شبكة انترنت في قرية (كرد جوتيار) التابعة لقضاء (عنكاوا) بسبب خلل فني تعرضت له مما أسفر عن تدميرها.

وأضافت المؤسسة أن ما يبعث على السرور أن الحادث لم يسفر عن خسائر بالأرواح.

وتابع البيان "نطمئن المواطنين أن الحادث لا يشكل أي خطر".

وكان محافظ أربيل أوميد خوشناو قد قال في وقت سابق من اليوم إن طائرة مسيرة سقطت على حدود محافظة أربيل.

وقال خوشناو لوكالة شفق نيوز، إن المسيرة سقطت في "گرد جوتیار" القريب من مدينة عنكاوا جراء اصطدامها ببرج للإنترنت، من دون التسبب بإصابات.

وكانت أربيل تعرضت لمرات متعددة لهجمات نفذت بطائرات مسيرة، اتهمت فيها السلطات في الإقليم، فصائل شيعية مسلحة بالوقوف وراء الهجمات.

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