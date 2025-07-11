مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان يعلن اسقاط طائرة مسيرة مفخخة في كركوك

شفق نيوز - اربيل

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كوردستان، يوم الجمعة، إسقاط طائرة مسيرة مفخخة قرب مواقع لقوات البيشمركة في محافظة كركوك.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في الساعة الـ 1:35 صباحًا، تم إسقاط طائرة مسيرة مفخخة بالقرب من مواقع قوات البيشمركة في محور (بردي = آلتون كوبري) في محافظة كركوك.

وأضاف البيان أنه، لم تسجل أي إصابات أو أضرار مادية.

وكان مقر قوات اللواء 70 في محافظة السليمانية قد أفاد، مساء الخميس، بإسقاط طائرة مسيّرة مجهولة الهوية كانت تحلّق باتجاه المقر الذي يضم قوات من التحالف الدولي، دون تسجيل أي أضرار.

وقال المتحدث باسم المقر اللواء أحمد لطيف، لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرة المسيرة ظهرت في الأجواء بالقرب من مواقع قواتنا، وفي تمام الساعة العاشرة وخمس وعشرين دقيقة مساءً، تم إطلاق النار عليها وإسقاطها من قبل وحداتنا دون وقوع أضرار تذكر".

وأشار لطيف إلى أن الطائرة "مجهولة الهوية حتى الآن، ولا تتوفر أي معلومات حول الجهة التي أطلقتها أو ما إذا كانت تستهدف موقعاً محدداً"، مضيفاً أن "التحقيقات بدأت فوراً لمعرفة ملابسات الحادث"