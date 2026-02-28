مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان يطلب من السكان الاحتماء عن انطلاق صافرات الإنذار

شفق نيوز - اربيل

دعا جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، يوم السبت، السكان في مختلف مناطق ومدن الإقليم الى الاحتماء في أماكن آمنة فور انطلاق صفارات الإنذار، وذلك في ظل تصدي منظومات الدفاع الجوي التابعة للتحالف الدولي لهجمات صاروخية في سماء أربيل.

وذكر الجهاز في بيان، "نطلب من المواطنين الاحتماء في الأماكن المناسبة عند انطلاق صفارات الإنذار، تجنباً للإصابات والحوادث غير المرغوب فيها أثناء استجابة منظومة الدفاع، حيث سقطت شظايا من أجسام مدمرة في عدة مواقع".

يأتي هذا بالتزامن مع إعلان الجهاز نفسه، في وقت سابق من اليوم السبت، أن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أسقطت صواريخ وطائرات مسيرة، يُعتقد أنها إيرانية.

وذكر الجهاز في بيان، أن "قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط عدد من الصواريخ والطائرات المسيّرة المفخخة في أجواء محافظة أربيل، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية تذكر".