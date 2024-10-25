مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان تعلن حصيلة للقصف التركي في العراق وسوريا

شفق نيوز/ افاد جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان، يوم الجمعة، أن الجيش التركي نفذ سلسلة من القصف الجوي بالطائرات المسيرة والمقاتلات الحربية استهدف بها قواعد ومواقع حزب العمال الكوردستاني في العراق وسوريا.

وقال الجهاز في بيان اليوم، إن القصف استهدف جبل سنجار (في جنوب كوردستان)، وكوباني، و قامشلو، وجرابلس، وديرك، وعامودا، ومنبج وعدة أماكن أخرى في (غرب كوردستان).

ووفقا للمعلومات الواردة التي نقلها البيان، فإنه لغاية الآن وباستثناء الخسائر المادية، فقد سقط 16 مسلحا من الحزب بين قتيل وجريح، من بينهم مقتل ثلاثة مسلحين في جبل سنجار.